Бурда назвав трьох найсильніших футболістів

Захисник киян - про найкращих гравців та своїх кумирів

Джерело - ФК Динамо.

Коли захисник київського Динамо Микита Бурда був молодшим, то його кумирами були Карлос Пуйоль і Джон Террі.

Про це заявив сам футболіст.

"Кого вважаю найсильнішим футболістом з усіх, проти кого грав? Це була трійка атакуючих гравців Челсі Педро, Жиру та Вілліан - проти них мені було найскладніше. Кого вважав своїм кумиром, коли тільки починав займатися футболом, і хто є улюбленим футболістом зараз? Коли був молодшим, мені дуже подобалися Карлос Пуйоль і Джон Террі. Але, на жаль, вони кар'єру вже закінчили, а нових кумирів у мене немає" - заявив Бурда.

Нагадаємо, Рябоконь не вірить в інтерес Динамо до Філіппова.