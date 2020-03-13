Гласнер: Шахтар скористався одним моментом, завдяки чому переміг

Після перерви матчу Вольфсбург - Шахтар (1:2) німецька команда виглядала краще.

Про це наставник господарів Олівер Гласнер заявив клубній прес-службі

"Ми дуже розчаровані результатом, оскільки все не так повинно було завершитися. Ми не дуже добре провели перший тайм. Тоді ми стали свідками якісної гри Шахтаря і того, наскільки добре ця команда може утримувати м'яч. На тому етапі ми програли занадто багато протиборств.

Після перерви ми стали краще і стали більш домінуючою командою. Однак, незважаючи на це, ми не змогли скористатися нашими моментами. Шахтар скористався одним моментом, завдяки чому переміг.

Ось так у футболі часом вирішують дрібниці. Чим краще стають противники, тим більше часу потрібно приділяти деталям. У будь-якому випадку, нас ще чекає матч-відповідь в Харкові, де ми постараємося здобути потрібний результат. Ми багато забиваємо останнім часом в гостях, тому я впевнений, що ми можемо зробити це в другому поєдинку", - зазначив Гласнер.