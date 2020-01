Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру в лондонському Челсі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Агенти гравця запропонували керівництву "синіх" придбати Пйонтека в якості заміни нападнику Олів'є Жиру, який, ймовірно, скоро перейде в Інтер.

Krzysztof #Piątek’s agents offered him to #Chelsea to replace Olivier #Giroud, who's getting closer to #Inter. Also #Tottenham are interested in #Milan’s striker. Talks ongoing. #transfer #CFC #THFC