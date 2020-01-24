 Пйонтек може перейти у Тоттенгем | Футбол | Champion.com.ua
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Пйонтек може перейти у Тоттенгем

Сьогодні 14:01 305 0
Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру в АПЛ
Пйонтек може перейти у Тоттенгем
#Пйонтек, #Тоттенгем, #Мілан

Джерело - espreso.tv.

Англійський Тоттенгем націлився на трансфер нападника італійського Мілана Кшиштофа Пйонтека.

Про це повідомляє Football London.

Лондонський клуб планує до закриття трансферного вікна підписати гравця.

Мілан хоче продати найкращого бомбардира команди в минулому сезоні, за 35 млн євро або віддати в оренду з обов'язковим правом викупу.

У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 19 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Інтер домовився про трансфер Еріксена.

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