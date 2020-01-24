Джерело - espreso.tv.
Англійський Тоттенгем націлився на трансфер нападника італійського Мілана Кшиштофа Пйонтека.
Про це повідомляє Football London.
Лондонський клуб планує до закриття трансферного вікна підписати гравця.
Мілан хоче продати найкращого бомбардира команди в минулому сезоні, за 35 млн євро або віддати в оренду з обов'язковим правом викупу.
У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 19 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Інтер домовився про трансфер Еріксена.