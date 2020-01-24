Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру в АПЛ

Англійський Тоттенгем націлився на трансфер нападника італійського Мілана Кшиштофа Пйонтека.

Про це повідомляє Football London.

Лондонський клуб планує до закриття трансферного вікна підписати гравця.

Мілан хоче продати найкращого бомбардира команди в минулому сезоні, за 35 млн євро або віддати в оренду з обов'язковим правом викупу.

У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 19 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Інтер домовився про трансфер Еріксена.