Зінченко пропустить матчі збірної України

На заміну Зінченку викликали Іванісеню

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко не прибуде на збір синьо-жовтих.

Про це повідомляє Football hub.

Гравець не відновився, а тому найближчі поєдинки команди із Сербією та Естонією пропустить.

Олександрові напередодні зробили в Барселоні операцію на коліні.

Йшлося про те, що його відновлення триватиме місяць і залишалася невелика надія на те, що Зінченко встигне на матчі збірної України. Однак Зінченко з естонцями й сербами точно не зіграє.

Саме з цієї причини Андрій Шевченко довикликав у збірну Дмитра Іванісеню, який виступає в Зорі на позиції опорного півзахисника.

Раніше, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.