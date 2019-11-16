Євро 2020. Збірна Сербії - збірна України: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сербії - збірна України

Євро 2020. Кваліфікаційний раунд, група B

17 листопада, 16:00

Збірна України в останньому матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 зіграє проти збірної Сербії.

Матч відбудеться 17 листопада, о 16:00 за київським часом на стадіоні Райко Мітич у Белграді.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Сербія - Україна, починаючи з 15:45.

Нагадаємо, збірна України розтрощила сербів у Львові (5:0) в першій грі команд відбіркового турніру. Збірна України пропускала 9-й тур кваліфікації і зіграла контрольну гру з Естонією (1:0), а серби у матчі відбору Євро 2020 мінімально пеемогли збірну Люксембургу (3:2).