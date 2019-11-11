Марлос і Мораес не зіграють проти Естонії та Сербії

Два гравці Шахтаря не допоможуть збірній України

Джерело - УАФ.

Марлос і Жуніор Мораес не зіграють у складі збірної України проти збірних Естонії та Сербії через ушкодження.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Так, Марлос пропустить зустрічі через запалення пахової зв'язки, а Жуніор Мораес пошкодив голеностоп.

Тим не менш, є їх хороші новини - Євген Коноплянка вже в середу, 13 листопада, почне роботу в загальній групі. Передбачається, що Коноплянка зможе зіграти проти Сербії.

Раніше, Бєсєдін довикликаний у збірну України.

Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.