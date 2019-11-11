Манчестер Юнайтед не підписуватиме Ібрагімовича

Тренерам МЮ не цікава кандидатура шведа

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович не продовжить кар'єру в англійському Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Тренерському штабу клубу не цікава кандидатура 38-річного шведа.

Клуб зацікавлений в підписанні молодих футболістів, які значно зміцнять лінію атаки команди.

Варто відзначити, що Златан вже виступав за Юнайтед. За два сезони він провів 53 матчі і забив 29 голів. У 2018 швед перебрався в Лос-Анджелес Гелаксі з ліги МЛС.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович повернеться до Мілана.

Нагадаємо, Ібрагімович оголосив про повернення в Європу.