Манчестер Юнайтед не підписуватиме Ібрагімовича

Джерело - iSport.ua.
Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович не продовжить кар'єру в англійському Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sky Sports.
Тренерському штабу клубу не цікава кандидатура 38-річного шведа.
Клуб зацікавлений в підписанні молодих футболістів, які значно зміцнять лінію атаки команди.
Варто відзначити, що Златан вже виступав за Юнайтед. За два сезони він провів 53 матчі і забив 29 голів. У 2018 швед перебрався в Лос-Анджелес Гелаксі з ліги МЛС.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович повернеться до Мілана.
Нагадаємо, Ібрагімович оголосив про повернення в Європу.