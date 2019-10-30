Легендарний швецький форвард натякнув про Іспанію

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович найближчим часом повернеться в Європу.

Про це заявив сам футболіст у відеозверненні.

"Привіт, Іспанія! Вгадайте що? Я повертаюся", - сказав Ібра.

Нагадаємо, Ібрагімович перейшов до Гелексі у березні 2018 року, після того як Манчестер Юнайтед розірвав з ним контракт. У 58 матчах за Лос-Анджелес Ібра забив 53 голи. За підсумками сезону 2018 року нападник потрапив до символічної збірної MLS. А дебютний гол форварда за Гелесы було визнано найкращим голом сезону.

Контракт гравця з американським клубом закінчується наприкінці 2019 року.

Крім Лос-Анджелеса Ібрагімович виступав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан, ПСЖ і Манчестер Юнайтед. Футболіст ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії та Франції.

За збірну Швеції зіграв 116 матчів і забив 62 голи.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімовичем цікавиться італійський Наполі.