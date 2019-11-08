Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович повернеться до Мілана.

Про це комісіонер МЛС Дон Гарбер заявив в інтерв'ю ESPN.

"Златан - цікавий персонаж. З ним не засумуєш, він захоплює. Нам потрібні такі навідні шерех хлопці, яким свого часу був Бекхем. Златана 38, він переходить до Мілана, в один з топ-клубів світу.

За останні два роки він ледь не побив рекорди по голах, за ним цікаво стежити як на полі, так і за його межами. Він не дає нудьгувати, і я хотів би, щоб він повернувся. Але це вже залежить від Гелаксі.

Я насолоджувався моментами за участю Златана, особливо коли в бесіді зі мною він говорив про себе в третій особі", - сказав Гарбер.