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Ібрагімович повернеться до Мілана

Сьогодні 11:26 391 0
Швед може перебратися до Італії
Ібрагімович повернеться до Мілана
#Ібрагімович, #Мілан

Джерело - Tribuna.com.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович повернеться до Мілана.

Про це комісіонер МЛС Дон Гарбер заявив в інтерв'ю ESPN.

"Златан - цікавий персонаж. З ним не засумуєш, він захоплює. Нам потрібні такі навідні шерех хлопці, яким свого часу був Бекхем. Златана 38, він переходить до Мілана, в один з топ-клубів світу.

За останні два роки він ледь не побив рекорди по голах, за ним цікаво стежити як на полі, так і за його межами. Він не дає нудьгувати, і я хотів би, щоб він повернувся. Але це вже залежить від Гелаксі.

Я насолоджувався моментами за участю Златана, особливо коли в бесіді зі мною він говорив про себе в третій особі", - сказав Гарбер.

38-річний швед виступав за італійський клуб з 2010 по 2012 рік. Його контракт з Гелаксі розрахований до 31 грудня 2019 го.

 Раніше повідомлялося, що Ібрагімовичем цікавиться італійський Наполі.

Нагадаємо, Ібрагімович оголосив про повернення в Європу.

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