Луческу: Зінченка чекала відмінна кар'єра зі мною у Шахтарі

Кар'єра гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка могла чудово скластися і у донецькому Шахтарю.

Про це екс-наставник гірників Мірча Луческу заявив в ефірі програми Вацко Light.

"З приводу цього гравця я навіть не знав. Коли ми покинули Донецьк, молодь тренувалася у Полтаві, а ми в Києві. Я попросив свого помічника з'їздити в Полтаву і подивитися, як готується молодь. Тоді ми відкрили для себе Віктора Коваленка, якого я відразу залучив до основної команди. Він навіть виходив на поле у матчах Кубка України.

А про Зінченка я нічого не знав. Мені навіть ніхто не говорив, що є такий гравець. Це був його шанс: він міг або залишитися в Уфі, або бути разом зі мною. У другому випадку на нього чекала відмінна кар'єра", - сказав Луческу.