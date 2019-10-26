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Луческу: Зінченка чекала відмінна кар'єра зі мною у Шахтарі

Сьогодні 12:24 288 1
Екс-наставник гірників про Зінченка
Луческу: Зінченка чекала відмінна кар'єра зі мною у Шахтарі
#Зінченко, #Луческу

Джерело - Tribuna.com.

Кар'єра гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка могла чудово скластися і у донецькому Шахтарю.

Про це екс-наставник гірників Мірча Луческу заявив в ефірі програми Вацко Light.

"З приводу цього гравця я навіть не знав. Коли ми покинули Донецьк, молодь тренувалася у Полтаві, а ми в Києві. Я попросив свого помічника з'їздити в Полтаву і подивитися, як готується молодь. Тоді ми відкрили для себе Віктора Коваленка, якого я відразу залучив до основної команди. Він навіть виходив на поле у матчах Кубка України.

А про Зінченка я нічого не знав. Мені навіть ніхто не говорив, що є такий гравець. Це був його шанс: він міг або залишитися в Уфі, або бути разом зі мною. У другому випадку на нього чекала відмінна кар'єра", - сказав Луческу.

Раніше, Луческу заявив, що Фонсека знищив Коваленка.

Нагадаємо, Луческу вважає, що крім Ахметова в Україні немає людей, які готові інвестувати у футбол.

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