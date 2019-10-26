Луческу: Фонсека знищив Коваленка

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека знищив футболіста команди Віктора Коваленка.

Про це Мірча Луческу заявив в ефірі програми Вацко Light.

"Чому я розкритикував Фонсеку? Тому що він ні разу не подякував Луческу за те, яку команду я йому залишив. Він знищив Коваленка. Жоден молодий гравець Шахтаря після мене не перейшов в топ-клуб.

У Фонсеки була одна мета – вигравати трофеї та виїхати за кордон. Я ж ставив перед собою інші цілі: вигравати трофеї, будувати команду і продовжувати жити тут. Він просто користувався моїм багажем весь період роботи в Шахтарі", - зазначив Луческу.