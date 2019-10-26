Луческу: Крім Ахметова в Україні немає людей, які готові інвестувати у футбол

Нині чемпіонат Росії є сильнішим за українську Прем'єр-Лігу.

Про це Мірча Луческу заявив в ефірі програми Вацко Light.

"Чемпіонат Росії сильніший за український! Раніше, коли Дніпро, Металіст, Чорноморець були в порядку, сильнішим був український чемпіонат. Українці вигравали у росіян всі матчі, включаючи товариські. Зараз – однозначно російський. На футбол дуже впливає економіка. Російські команди краще, оскільки там більше інвестицій як усередині, так і ззовні. У них багаті власники: дійшло до того, що навіть президент Чечні підтримує свій клуб безпосередньо. Вони поліпшили інфраструктуру, побудували стадіони, які відмінно заповнюються.

Інфраструктура в Україні – дуже погана. Крім Ахметова тут немає людей, готових інвестувати в футбол. Раніше було більше інвесторів, той же Коломойський. Тоді багато російських тренерів приїжджало в Україну: Сьомін, Газзаєв, іноземці накшталт Хуанде Рамоса. Колись УПЛ була в топ-6 чемпіонатів Європи. Я впевнений в тому, що все налагодиться, адже українці дуже люблять футбол. УПЛ повинна повернутися до системи з 16 командами", - зазначив Луческу.