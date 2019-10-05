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Десна - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 10:01 115 0
Відеотрансляція матчу 10 туру УПЛ в прямому ефірі
Десна - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Чернігівська Десна у 10 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме донецький Олімпік.

Матч відбудеться сьогодні, 5 жовтня, на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Десна - Олімпік дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

У 9 турі Десна розгромила Маріуполь (0:4), а Олімпік був розбитий Зорею (0:5).

Раніше повідомлялося, що Олімпік хоче змінити назву та перебратися до іншого міста.

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