Десна - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Чернігівська Десна у 10 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме донецький Олімпік.
Матч відбудеться сьогодні, 5 жовтня, на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан.
Також онлайн матч Десна - Олімпік дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.
У 9 турі Десна розгромила Маріуполь (0:4), а Олімпік був розбитий Зорею (0:5).
Раніше повідомлялося, що Олімпік хоче змінити назву та перебратися до іншого міста.