Олімпік хоче перебратися в інше місто і змінити назву

На сьогодні Олімпік займає останнє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Олімпік може перебратися в Білу Церкву.

Про це повідомив генеральний директор клубу Олексій Антонов.

Функціонер зазначив, що клуб веде переговори з керівництвом міста і навіть може змінити свою назву.

"У нас переговори з різними містами. На першому плані Біла Церква. Спілкуємося з ними, з депутатською групою, на рівні області та міста. У нас є з ними проект, є куди рухатися. Коли прийдемо до спільного знаменника, переїдемо туди. Міняти чи не міняти назву - не знаю. У всякому разі ми хочемо переїхати. Головне, щоб це були міста-супутники Київської області ", - заявив Антонов.

Свої домашні матчі після того, як клуб покинув Донецьк, команда проводить в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, у минулому турі УПЛ Зоря розгромила Олімпік. Дивіться відеоогляд матчу.