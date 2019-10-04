Як виглядає турнірна таблиця Динамо після 2-го туру Ліги Європи

Після двох турів кияни разом із данським Копенгагеном ділять 1-2 сходинку, маючи в активі по 4 пункти і вже в наступному матчі позмагаються за лідерство у групі В.

Актуально: Лугано - Динамо 0:0. Огляд матчу

Аутсайдерами ж у квартеті виступають швейцарське Лугано і шведське Мальме, у них по одному заліковому балу.

До 1/16 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть перші дві команди з групи, інші ж покинуть турнір.