Миколенко про роботу Михайличенка: Не хотів би виносити сміття з хати

Джерело - 1927.kiev.ua.
Київське Динамо у першому турі Ліги Європи з Мальме намагався контролювати хід поєдинку.
Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко.
"Ми намагалися контролювати хід поєдинку. Думаю, це у нас вийшло. Просто не реалізовували свої моменти, і кінцівка вийшла нервовою. Проте, поклали три очки в скарбничку.
Ключовий момент матчу? Те, що ми забили і виграли. Невдоволення роботою Михайличенка? Не хотів би виносити сміття з хати", - зазначив Миколенко.
Раніше, InStat визначив найкращого гравця матчу Динамо - Мальме (1:0).