Миколенко про роботу Михайличенка: Не хотів би виносити сміття з хати

Київське Динамо у першому турі Ліги Європи з Мальме намагався контролювати хід поєдинку.

Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко.

"Ми намагалися контролювати хід поєдинку. Думаю, це у нас вийшло. Просто не реалізовували свої моменти, і кінцівка вийшла нервовою. Проте, поклали три очки в скарбничку.

Ключовий момент матчу? Те, що ми забили і виграли. Невдоволення роботою Михайличенка? Не хотів би виносити сміття з хати", - зазначив Миколенко.