Скрипник - новий головний тренер Зорі

Відомий український тренер Віктор Скрипник став наставником луганської Зорі.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода Скрипника із Зорею розрахована на три роки.

Раніше український фахівець ніколи не тренував в Україні. Його тренерська кар'єра розпочалася в німецькому Вердері, де він керував молодіжними командами, а потім, 25 жовтня 2014 року був представлений в якості головного тренера першої команди. У 2016 році покинув пост.

Відновив тренерську кар'єру 2018-го, очоливши латвійську Ригу. Виграв чемпіонат і кубок Латвії. Був визнаний найкращим тренером Латвії 2018 го року.

Нагадаємо, Вернидуб покинув Зорю.

Також була інформація, що Санжар може очолити луганський клуб.

Джерело - zarya-lugansk.com.