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Португалія — Україна: ОНЛАЙН

Сьогодні 15:05 410 0
Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу кваліфікації Євро-2020
Португалія — Україна: ОНЛАЙН

Збірна України розпочинає боротьбу на шляху кваліфікації до Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка прибули до Португалії ще 20 березня. З собою керманич збірної взяв 25 гравців, але до заявки вніс лише 23.

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Напередодні команда прогулялася Лісабоном.

  Важливо: Португалія — Україна: де дивитися онлайн матчу відбору до Євро-2020

Безпосередньо на поєдинку очікується аншлаг. Натомість українських вболівальників буде близько 2 тисяч.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Її початок о 21:45.

Джерело - Чемпіон.

#Збірна України, #Онлайн, #Євро-2020, #live
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