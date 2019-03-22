Португалія — Україна: ОНЛАЙН

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна України розпочинає боротьбу на шляху кваліфікації до Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка прибули до Португалії ще 20 березня. З собою керманич збірної взяв 25 гравців, але до заявки вніс лише 23.

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Напередодні команда прогулялася Лісабоном.

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Безпосередньо на поєдинку очікується аншлаг. Натомість українських вболівальників буде близько 2 тисяч.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Її початок о 21:45.

Джерело - Чемпіон.