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Португалія — Україна: де дивитися онлайн матчу відбору до Євро-2020

Сьогодні 13:14 1028 1
Україна стартує у шостому відбірковому циклі до Чемпіонату Європи
Португалія — Україна: де дивитися онлайн матчу відбору до Євро-2020

Збірна України зіграє перший матч кваліфікаційного раунду до Чемпіонату Європи-2020 грою проти чинних чемпіонів — Португалії.

Матч за участі жовто-синіх покаже телеканал Футбол 1.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

  ВажливоПортугалія - Україна: анонс і прогноз матчу Чемпіонату Європи 

Окрім цього матч можна переглянути та на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна!

Нагадаємо українська команда прогулялася Лісабоном.

Джерело - Чемпіон.

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