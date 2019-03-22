Португалія — Україна: де дивитися онлайн матчу відбору до Євро-2020

Збірна України зіграє перший матч кваліфікаційного раунду до Чемпіонату Європи-2020 грою проти чинних чемпіонів — Португалії.
Матч за участі жовто-синіх покаже телеканал Футбол 1.
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Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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Окрім цього матч можна переглянути та на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна!
Нагадаємо українська команда прогулялася Лісабоном.
Джерело - Чемпіон.