Андрій Шевченко раніше не взяв Коваленка Шепелєва

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з остаточною заявкою на матч проти Португалії в першому турі кваліфікації на Євро-2020.

До Португалії вирушили 25 гравців збірної, за винятком Віктора Коваленка і Володимира Шепелєва. Однак в остаточну заявку команди на стартовий матч відбору на Євро-2020 увійшли тільки 23 футболісти. За бортом залишилися Сергій Болбат і Артем Шабанов.

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Заявка збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов, Денис Бойко, Андрій Лунін.

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Едуард Соболь.

Півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Роман Безус.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець, Жуніор Мораес.

Матч Португалія - ​​Україна відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

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Джерело - УЄФА.