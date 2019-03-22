Португалія - Україна: стартові склади команд

Визначилися стартові склади матчу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Португалія - Україна.
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Яремчук.
Запасні: Бойко, Лунін, Бутко, Бурда, Соболь, Буяльський, Сидорчук, Безус, Шапаренко, Циганков, Кравець, Мораес.
Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Кансело, Пепе, Рубен Діаш, Рафаель Геррейро, Роналду, Моутінью, Андре Сілва, Бернарду Сілва, В. Карвалью, Рубен Невеш.
Запасні: Жозе Са, Бету, Фонте, Жоау Маріу, Данілу, Рафа Сілва, Жоау Феліш, Діогу Жота, Маріу Руй, Піцци, Семеду, Дієго Соуза.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Матч Португалія - Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.
Джерело - Офіційний сайт УЄФА.