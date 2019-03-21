Гравці фотографувалися з охочими та вивчали околиці

Гравці збірної України з футболу прогулялися по Лісабону перед першим матчем кваліфікації до Євро-2020.

Про це повідомляється в Instagram ФФУ.

Тренерський штаб з гравцями вивчали околиці міста, а також фотографувалися з перехожими.

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View this post on Instagram Прогулянка збірної по Лісабону🇵🇹! #МиЗбірна #ПортугаліяУкраїна A post shared by ФФУ/FFU (@ffukraine) on Mar 21, 2019 at 5:55am PDT

Нагадаємо, українська бригада арбітрів працюватиме на матчі кваліфікації до Євро-2020.

Раніше збірна України прилетіла до Лісабона. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - Чемпіон.