Гравці збірної України з футболу прогулялися по Лісабону перед першим матчем кваліфікації до Євро-2020.
Про це повідомляється в Instagram ФФУ.
Тренерський штаб з гравцями вивчали околиці міста, а також фотографувалися з перехожими.
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Прогулянка збірної по Лісабону🇵🇹! #МиЗбірна #ПортугаліяУкраїна
Нагадаємо, українська бригада арбітрів працюватиме на матчі кваліфікації до Євро-2020.
Раніше збірна України прилетіла до Лісабона. На матчі з Португалією очікується аншлаг.
Джерело - Чемпіон.