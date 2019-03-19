Українець вперше вийшов на поле 2019 року

Євген Макаренко відіграв повний матч за резервний склад Андерлехта проти Гента.

Через травму ахілла 27-річний Макаренко не грав за бельгійський клуб з грудня минулого року. Останній матч він провів 2 грудня проти Генка.

Всього в поточному сезоні 27-річний українець провів 20 матчів і віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Мораес отримав виклик до збірної України.

Джерело - Чемпіон.