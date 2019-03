Євген Макаренко відіграв повний матч за резервний склад Андерлехта проти Гента.

Через травму ахілла 27-річний Макаренко не грав за бельгійський клуб з грудня минулого року. Останній матч він провів 2 грудня проти Генка.

Всього в поточному сезоні 27-річний українець провів 20 матчів і віддав 2 гольові передачі.

Play-offs Reserves 1A ⚽ #RSCA - @KAAGent: starting line-up! ⏱ Kick-off 19:30 @ Neerpede, come on you Mauves! #COYM #RSCAYOUTH pic.twitter.com/5NIrp34NAK