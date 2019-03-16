Інсіньє вибув на 3 тижні через травму

Півзахисник Наполі Лоренцо Інсіньє пропустить як мінімум 3 тижні через травму.

Про це повідомляє прес-служба Наполі.

У нього було виявлено пошкодження м'язів стегна.

Крім Лоренцо Інсіньє, з яким в Неаполі не проти розлучитися, в клубний лазарет вирушили захисник Влад Кірікеш і хавбек Амаду Діавара. Ці гравці отримали травми в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Ред Булла Зальцбург (1:3). Їх термін відновлення також оцінюється приблизно в три тижні.

Лоренцо Інсіньє, Влад Кірікеш і Діавара не зможуть допомогти своїй команді в найближчих матчах Серії А проти Удінезе і Роми.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.

Також повідомлялося, що Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків.

Джерело - Офіційний сайт Наполі.