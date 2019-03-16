Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу

Ідеї ФІФА сподобалися далеко не всім

Топ-клуби Європи не мають наміру підтримувати рішення ФІФА і брати участь в новому клубному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє BBC.

Оновлений формат турніру виглядає наступним чином: у ньому братимуть участь 24 команди, 8 з яких — європейські. Чемпіонат буде проводитися раз на чотири роки. Такі зміни відбулися за ініціативою президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Асоціація європейських клубів (ЕСА) відразу ж висловила свою точку зору, заявивши, що топ-клуби Європи будуть ігнорувати даний турнір.

Раніше клубний чемпіонат світу проводився щороку в грудні й в ньому брали участь 7 команд з 6 конфедерацій. Чинним володарем цього кубка є мадридський Реал.

Нагадаємо, що змінили формат проведення Суперкубка Іспанії.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Джерело - ВВС.