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Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків

Вчора 23:47 238 0
Разом із цим, півзахисник Крістіан Еріксен може покинути лондонський клуб
Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків
Аленксандар Митрович

Лондонський Тоттенгем має намір влітку провести активну трансферну кампанію після двох вікон без придбань футболістів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Клуб планує посилити позиції лівого і центрального захисника, а також нападника. Всього до шпор можуть приєднатися до п'яти новачків.

У числі потенційних новачків називаються: Джек Гріліш (Астон Вілла), Джеррод Бовен (Галл), Карлос Солер (Валенсія), Вілфрід Заха (Крістал Пелас), Александар Мітрович (Фулгем).

Разом з цим, хавбек Тоттенгема Крістіан Еріксен може перейти в мадридський Реал. До закінчення терміну угоди гравця влітку залишається один рік, і клуб готовий продати Еріксена, щоб він не пішов безкоштовно.

Нагадаємо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем обіграв Боруссію Д із загальним рахунком 4:0. У наступному раунді на підопічних Почеттіно чекає Манчестер Сіті.

Джерело - Daily Mail.

#Тоттенгем, #АПЛ
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