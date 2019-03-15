Лондонський Тоттенгем має намір влітку провести активну трансферну кампанію після двох вікон без придбань футболістів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Клуб планує посилити позиції лівого і центрального захисника, а також нападника. Всього до шпор можуть приєднатися до п'яти новачків.
У числі потенційних новачків називаються: Джек Гріліш (Астон Вілла), Джеррод Бовен (Галл), Карлос Солер (Валенсія), Вілфрід Заха (Крістал Пелас), Александар Мітрович (Фулгем).
Разом з цим, хавбек Тоттенгема Крістіан Еріксен може перейти в мадридський Реал. До закінчення терміну угоди гравця влітку залишається один рік, і клуб готовий продати Еріксена, щоб він не пішов безкоштовно.
Нагадаємо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем обіграв Боруссію Д із загальним рахунком 4:0. У наступному раунді на підопічних Почеттіно чекає Манчестер Сіті.
Джерело - Daily Mail.