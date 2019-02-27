Зубов: Гравці Шахтаря боялися підходити до Лобановського

Гравці донецького Шахтаря боялися відпроситися у наставника збірної України Валерія Лобановського на прогулянку.

Про це розповів колишній хавбек гірників Геннадій Зубов.

"Пригадується історія, як ми, гравці Шахтаря приїхали в розташування збірної після ігор у чемпіонаті. Динамівцям Валерій Васильович Лобановський дав вихідний.

Ми теж хотіли прогулятися по Києву, тим більше, що було свято, здається, День Києва. Вирішили відпроситися у Лобановського, але всі боялися до нього звернутися з таким проханням. У підсумку я пішов до нього в кімнату. Запитав, чи можна нам поїхати в місто, погуляти, подивитися салют. Він не був проти, тільки попросив не гуляти до другої години ночі.

Ми з'їздили в центр, подивилися салют і повернулися на базу без пригод", – розповів Зубов порталу Команда 1.