Динамо не заплатило Юності за трансфер Ярмоленка

Динамо має здійснити платіж солідарності Спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з футболу Юність Чернігівської обласної державної адміністрації, за трансфер Андрія Ярмоленка в Боруссію .

Про це написав директор Юності Геннадій Прокопович у відкритому листі президентові Динамо Ігорю Суркісу.

Як зазначив Прокопович, СДЮШОР Юність має право на отримання платежу солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка в Борусію Д у розмірі майже 287 тисяч євро.

"Кошти у сумі 150 тисяч євро із загальної суми платежу солідарності, які підлягають сплаті на користь СДЮШОР Юність, вже були виплачені ФК Динамо на користь ГО ЧОФК Юність.

У зв’язку з цим, в черговий раз довожу до Вашого відома, що Громадська організація Чернігівський обласний футбольний клуб Юність заснована лише 30.04.2015 року і відповідно не є правонаступником КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу Юність Чернігівської обласної державної адміністрації.

При цьому Ярмоленко Андрій Миколайович ніколи не виступав за команди Громадської організації Чернігівський обласний футбольний клуб Юність", – наголосив Прокопович.