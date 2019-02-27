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Динамо не заплатило Юності за трансфер Ярмоленка

Сьогодні 16:50 636 0
Динамо не заплатило Юності за трансфер Ярмоленка

Динамо має здійснити платіж солідарності Спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з футболу Юність Чернігівської обласної державної адміністрації, за трансфер Андрія Ярмоленка в Боруссію .

Про це написав директор Юності Геннадій Прокопович у відкритому листі президентові Динамо Ігорю Суркісу.

Як зазначив Прокопович, СДЮШОР Юність має право на отримання платежу солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка в Борусію Д у розмірі майже 287 тисяч євро.

"Кошти у сумі 150 тисяч євро із загальної суми платежу солідарності, які підлягають сплаті на користь СДЮШОР Юність, вже були виплачені ФК Динамо на користь ГО ЧОФК Юність.

У зв’язку з цим, в черговий раз довожу до Вашого відома, що Громадська організація Чернігівський обласний футбольний клуб Юність заснована лише 30.04.2015 року і відповідно не є правонаступником КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу Юність Чернігівської обласної державної адміністрації.

При цьому Ярмоленко Андрій Миколайович ніколи не виступав за команди Громадської організації Чернігівський обласний футбольний клуб Юність", – наголосив Прокопович.

Крім того, у листі, повний текст якого розміщений на сайті Чернігівської обласної федерації футболу, наголошується про відкриті кримінальні провадження за даним фактом.

Нагадаємо,  Юність отримала перший транш від Вест Гема за трансфер Ярмоленка. Також, прокуратура зайнялася платежем солідарності за трансфер Ярмоленка

Джерело - football24.ua/.

#Юність, #Динамо, #Ярмоленко
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