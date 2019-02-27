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Сидорчук написав листа полоненим морякам від імені Динамо. ФОТО

Сьогодні 12:07 227 0
Сидорчук написав листа полоненим морякам від імені Динамо. ФОТО

Капітан Динамо Сергій Сидорчук від імені всієї команди звернувся до полонених українських моряків.

"Хлопці, хочу висловити слова щирої вдячності за вашу службу, і сказати, що вдома вас чекає вся наша велика українська родина. Ви — сила. Ви — приклад стійкості духу.

Ваша мужність, честь, хоробрість, відвага і віра — це те, що залишиться величезним слідом, який дасть приклад молоді. Я знаю, вам зараз важко. Як відомо, саме у хвилину відчаю починає дути попутний вітер.

Бажаю і вірю, що день зустрічі на нашій рідній землі настане дуже скоро. Тисну руку кожному з вас. З великою повагою до вас — вся команда Динамо", - написав Сидорчук.

Нагадаємо, напередодні листа напсиав голкіпер донецького Шахтаря Андрій П'ятов.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #лист, #моряки, #полон, #росія, #Сидорчук
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