Вернидуб: Те, що відбувається в Україні - це катастрофа і жах

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб ніколи не скаже своїм футболістам злити гру.

Про це сказав сам наставник луганців.

"Чи брав я участь в договірних матчах? Бувши футболістом, було. Навіщо приховувати? Не зовсім договірний матч, а сказали, що треба допомогти команді - ми повинні програти, щоб вони посіли друге місце. Не буду називати команду.

Тренером ... спроби були, але якщо щось комусь треба, то йдіть самі розмовляйте з футболістами. Я в житті не скажу такого гравцям, тому що сьогодні я скажу злити матч, завтра - грати, а потім футболіст скаже: "Знаєш, тренер, йди ти на три букви. Тебе не зрозумієш - то зливай, то грай".

Я не прихильник договірних матчів. Те, що відбувається в Україні - це катастрофа і жах. Мені сумно і соромно за тренерів і футболістів, що вони йдуть на ці моменти. Це гидота. Зганьбитися дуже легко, а відмитися - важко", - сказав Вернидуб.