Зоря переглядає бразильського півзахисника. ВІДЕО

Півзахисник Флуміненсе Матеус Нортон знаходиться на перегляді в Зорі.

Про це повідомляє Zarya.lg.ua.

22-річний бразилець грає на позиції опорного півзахисника. Він уже провів з командою кілька тренувань взяв участь у спарингу з Динамо Тбілісі (2:1).

Transfermarkt оцінює футболіста в 400 тисяч євро. Його контракт з бразильським клубом діє до кінця 2020 року.

На рахунку Матеуса 25 матчів у складі Флуміненсе, результативними діями гравець не відрізнявся.

Нагадаємо, колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі. За нього луганці отримали близько 400 тисяч євро.

Джерело - tribuna.