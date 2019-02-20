Зоря переглядає бразильського півзахисника. ВІДЕО

Мій профіль

Цуренко у двох сетах програла Халеп на турнірі в Дубаї

Сьогодні 13:10 515
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу в Дубаї
Сьогодні 09:31 1198
Цуренко зіграє проти екс-першої ракетки світу: історія протистоянь
Сьогодні 02:57 1188
Ліон зумів стримати Барселону в матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:07 1351
Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї
Вчора 16:51 5315 1
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Вчора 15:31 2334
Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської
Вчора 14:20 1546 1
Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї
Вчора 13:38 1681
Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині
Вчора 13:12 736
Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд
Вчора 09:35 1590
Навколо спорту
Блоги
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:41 1373
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
Вчора 18:08 732
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:31 826
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 16:36 3171 3
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:31 2334
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
18.02.2019 07:52 3092
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
17.02.2019 23:20 986
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 20:30 1411
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
17.02.2019 20:27 1741
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
17.02.2019 17:10 3505
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 14:53 4334
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 12:23 1132
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 10:39 1622
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
16.02.2019 19:59 2718
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО Валерій Ручка
16.02.2019 13:31 1767
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:25 Футбол Інтер підпише зірку Барселони 847
13:10 Теніс Цуренко у двох сетах програла Халеп на турнірі в Дубаї 515
13:01 Футбол Динамо - Ювентус: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Юнацької ліги УЄФА 516
12:55 Футбол Телеканал Футбол втратив права на трансляцію АПЛ 1305
12:45 Футбол Ноєр встановив рекорд Ліги чемпіонів 689
12:27 Футбол Відомий коментатор покинув телеканали Футбол1/2 1437
12:12 Футбол Шальке - Манчестер Сіті: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів 433
12:10 Футбол Кулач перейшов до Олександрії 699
11:46 Футбол Зоря переглядає бразильського півзахисника. ВІДЕО 534
11:45 Футбол Власники Ман Сіті придбали ще один футбольний клуб 1350
11:30 Теніс Цуренко - Халеп: онлайн-трансляція 1877 2
11:21 Футбол Соломон та Бондаренко відправился з Шахтарем на матч проти Айнтрахта. ФОТО 685
10:57 Бокс Ломаченко битиметься з Кроллою: подробиці наступного бою українця. ФОТО 598
10:42 Футбол Динамо готове підписати польського захисника 1416
10:29 Футбол Ротань: Ніхто не очікував, що Коломойський таке зробить з Дніпром 1623
10:10 Футбол Карпати презентували план реконструкції стадіону Україна. ФОТО 1992
09:47 Футбол Зозуля: В Іспанії не розуміють українських футболістів, які переходять в Росію 1492 3
09:41 Блог Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві 1373
09:31 Теніс Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу в Дубаї 1198
09:14 Бокс Усик запропонував бій Повєткіну 1847
09:10 Теніс Світоліна - Мугуруса: букмекери назвали фаворита 1058
08:50 Теніс Ястремська зіграє на турнірі в Мексиці. ФОТО 1048
08:33 Футбол Клопп: Це був не матч Ліги чемпіонів 1061
07:59 Футбол У Шевченка спростували інформацію про прес-конференцію щодо Ракицького 1368
07:43 Бокс Міллер: Джошуа трісне, немов яйце, гарантую 1587

Зоря переглядає бразильського півзахисника. ВІДЕО

Сьогодні 11:46 534 0
Зоря переглядає бразильського півзахисника. ВІДЕО

Півзахисник Флуміненсе Матеус Нортон знаходиться на перегляді в Зорі.

Про це повідомляє Zarya.lg.ua.

22-річний бразилець грає на позиції опорного півзахисника. Він уже провів з командою кілька тренувань взяв участь у спарингу з Динамо Тбілісі (2:1).

Transfermarkt оцінює футболіста в 400 тисяч євро. Його контракт з бразильським клубом діє до кінця 2020 року.

На рахунку Матеуса 25 матчів у складі Флуміненсе, результативними діями гравець не відрізнявся. 

Нагадаємо, колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі. За нього луганці отримали близько 400 тисяч євро.

Джерело - tribuna.

#Зоря, #трансфер, #Матеус Нортон
Коментарі ()