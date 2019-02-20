Зоря переглядає бразильського півзахисника. ВІДЕО

Півзахисник Флуміненсе Матеус Нортон знаходиться на перегляді в Зорі.
Про це повідомляє Zarya.lg.ua.
22-річний бразилець грає на позиції опорного півзахисника. Він уже провів з командою кілька тренувань взяв участь у спарингу з Динамо Тбілісі (2:1).
Transfermarkt оцінює футболіста в 400 тисяч євро. Його контракт з бразильським клубом діє до кінця 2020 року.
На рахунку Матеуса 25 матчів у складі Флуміненсе, результативними діями гравець не відрізнявся.
Нагадаємо, колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі. За нього луганці отримали близько 400 тисяч євро.
Джерело - tribuna.