Зоря отримала за Сватка близько 400 тис євро

За трансфер захисника Олександра Сватка в хорватський Хайдук Зоря отримала 350-400 тисяч євро.

Про це повідомив журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас.

"З Хайдука прийшов чек на суму приблизно від 350 до 400 тисяч євро. Плюс українці заощадили на зарплаті гравця - по 15 тисяч щомісяця. От і рахуйте ", - написав Бурбас у своєму Twitter.

Про трансфер Сватка повідомив офіційний сайт Зорі. Контракт з Хайдуком захисник збірної України підписав на 3,5 роки.

Нагадаємо, Зоря програла десятій команді Швеції та підписала голкіпера Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.