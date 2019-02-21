Динамо - Олімпіакос: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 21 лютого, Динамо в Києві проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса.

Матч Динамо - Олімпіакос покажуть в Україні. Пряма трансляція протистояння відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Початок матчу о 22:00. Також трансляція буде доступна на сервісі Oll.Tv. Трансляція платна!

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Зазначимо, що напередодні Динамо перемогло Ювентус в Юнацькій лізі УЄФА.

Нагадаємо, Соль не відчуває впевненості в Динамо.

Джерело - Чемпіон.