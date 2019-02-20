Соль не відчуває впевненості в іграх за Динамо

Фран Соль поки не відчуває впевненості в собі.

Про це заявив сам гравець напередодні ігор проти Олімпіакоса.

"Товариські ігри на зборах відрізняються від зустрічі з Олімпіакосом. Кожна команда хотіла виграти, була серйозна боротьба. Хлопці мене дуже добре прийняли. Думаю, поступово ми знайдемо спільну мову і зіграність, яка відразу не приходить. Намагаюся забити в кожному матчі, але ще не настав той момент, коли я відчую впевненість. Перший гол мені її додасть", - заявив новачок киян.

Нагадаємо, уболівальникам Олімпіакоса заборонили символіку СРСР та Спартака. Тим часом Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - Динамоманія.