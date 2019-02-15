Гравець Олімпіакоса: Наша команда краща

Олімпіакос повинен проходити Динамо в Лізі Європи.

Про це розповів півзахисник грецького клубу Костас Фортуніс.

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"Ми були кращі в першому таймі, а Динамо — у другому. Якби не пропущений на 90-й хвилині м'яч, Олімпіакос міг виграти. Ми продовжуємо вірити в себе і готуємося до матчу. У другому таймі тренер просив нас не зменшувати обертів. Динамо — кваліфікована команда з хорошими гравцями. Але наша команда краща, і ми повинні пройти далі", — заявив футболіст.