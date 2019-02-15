Ліга Європи: результати перших матчів 1/16 фіналу. ВІДЕО

У четвер, 14 лютого, відбулися матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Олімпіакос — Динамо 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 — 9 Хассан, 1:1 — 28 Буяльський, 2:1 — 40 Діаш, 2:2 — 90 Вербич.

Шахтар - Айнтрахт 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 — 7 Гінтереггер, 1:1 — 10 пенальті Марлос, 1:2 — 50 Костич, 2:2 — 67 Тайсон.

Лаціо - Севілья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 22 Бен Єддер.

Галатасарай — Бенфіка 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27, пенальті Сальвіо, 1:1 – 54 Люіндама, 1:2 – 64 Сеферович.

Ренн — Бетіс 3:3 (3:1)

Голи: 1:0 – 2 Юну, 2:0 – 9, автогол Гарсія, 2:1 – 32 Ло Чельсо, 3:1 – 45, пенальті Бен-Арфа, 3:2 – 62 Сідней, 3:3 – 90 Лайнес.

Славія - Генк 0:0

Краснодар - Байєр 0:0

БАТЕ - Арсенал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45 Драгун.

Рапід - Інтер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 39, пенальті Мартінес.

Мальме - Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Барклі, 0:2 – 58 Жиру, 1:2 – 80 Крістіансен.

Спортінг - Вільяреал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 3 Педраса.

Селтік — Валенсія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Черишов, 0:2 – 49 Собріно.

Цюріх — Наполі 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Інсіньє, 0:2 – 21 Кальехон, 0:3 – 77 Зелінскі, 1:3 – 83, пенальті Кололі.

Брюгге — Ред Булл 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Юнузович, 1:1 – 64 Денсвіл, 2:1 – 81 Веслі.

Вікторія Пльзень - Динамо Загреб 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Ольмо, 1:1 – 54 Перніца, 2:1 – 83 Перніца.

Нагадаємо, фанати Динамо отримали ножові поранення під час сутичок у Греції.

Джерело - Чемпіон.