Євро-2020. Італія - Англія 1:1 (3:2 по пенальті). Як це було

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Чемпіонат Європи 2020, Фінал 11 липня, 2021 Італія - Англія 1:1 (3:2 по пенальті) Вемблі, Лондон Головний арбітр - Бйорн Куйперс (Нідерланди)

ІТАЛІЯ ЧЕМПІОНИ ЄВРОПИ! ДОННАРУММА ТЯГНЕ УДАР САКИ!

3:2 - ПІКФОРД ТЯГНЕ ВИРІШАЛЬНИЙ УДАР ЖОРЖИНЬО!

3:2 - Доннарумма тягне удар Санчо!

3:2 - Бернардескі пробив просто по центру.

2:2 - Рашфорд влучає у стійку!

2:2 - Бонуччі прошив голкіпера збірної Англії. Трохи Пікфорду не вистачило, щоб відбити цей один удар.

1:2 - Магвайр пробив потужно у дев'ятку, Англія виходить вперед!

1:1 - Пікфорд парирує удар Белотті!

1:1 - Кейн зрівнює рахунок. Доннарумма вгадав напрямок, але удар вийшов потужним

1:0 - Берарді розвів Пікфорда та м'яч по кутах.

Матч завершено! Нас чекає серія пенальті!

120' Берарді виконував навіс у штрафний майданчик, але м'яч перелетів захисників і пішов за межі поля.

120' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

120' Подвійна заміна в складі збірної Англії. Замість Хендерсона та Вокера на поле вийшли Санчо та Рашфорд.

119' Флоренці виконував подачу з лівого флангу, але влучив у захисника. Буде кутовий.

117' Заміна в складі збірної Італії. Замість Емерсона на поле вийшов Флоренці.

116' Емерсон класне закидання зробив на Бернардескі, італієць з розвороту пробивав, але м'яч від Стоунса пішов у руки Пікфорду.

115' Подачу зі штрафного виконували англійці, але Доннарумма без проблем вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

114' Жовта картка італійському хавбеку за грубий фол у центрі поля.

113' Гріліш та Жоржиньо на газоні опинлися після зіткнення. Дуже жорстко італієць наступив на ногу італійцю.

111' Стерлінг класно увірвався у штрафний майданчик, але К'єлінні у неймовірному підкаті все ж вибив м'яч подалі.

109' Кейн після штрафного виконував подачу в штрафний майданчик, зовсім трохи Стоунс не дотягнувся до м'яча. Доннарумма відвів загрозу від своїх воріт.

108' Бернардескі пробивав потужно, але Пікфорд з другої спроби зафіксував м'яч в руках.

107' Магвайр грубо збив Белотті перед штрафним майданчиком збірної Англії. Жовта картка для англійського центрбека.

106' Другий овертайм розпочався!

Завершується перший додатковий тайм!

105' Шоу виконував подачу, але арбітр зафіксував фол в атаці.

105' Локателлі не далеко від воріт суперника підіграв собі рукою. Останній штрафний у першій 15-хвилинці.

105' Ще хвилину додав арбітр до екстратайму.

103' З правого флангу Емерсон вионкував простріл, Бернардескі та Локателлі до м'яча не дотягнулися і Пікфорд вибив м'яч руками.

101' Гріліш класно відкотив на Саку у штрафному майданчику, але Букайо задалеко відпустив від себе м'яч. Удар від воріт виконає Доннарумма.

99' Заміна в складі збірної Англії. Замість Маунта на поле вийшов Гріліш.

98' Белотті пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від ноги Магвайра пішов до рук Пікфорду.

97' Пішла подача з кутового. Італійці відбилися, але у дотик пробивав Філліпс. М'яч поруч зі стійкою пройшов.

96' Заміна в складі збірної Італії. Замість Вератті на поле вийшов Локателлі.

95' Стерлінг класно проривався лівим флангом і виконував простріл, але від захисника м'яч пішов на ктуовий.

94' Стерлінг біля воріт суперника сфолив проти Жоржиньо і потім ще почав сперечатися з арбітром.

93' Крістанте виконував закидання на Берарді, Доменіко високо підняв ногу і арбітр зафіксував гол в атаці.

92' Заміна в складі збірної Італії. Замість Інсіньє на поле вийшов Белотті.

91' Перший овертайм розпочався!

Завершується основний час! Нас чекають два овертайми.

90' К'єлінні грубо зупинив Саку на фланзі, який намагався втікти. Жовта картка для італійського центрбека.

90' Італійці контролюють м'яч і схоже, що збірна Англії погоджуєтся на додатковий час.

90' Сака намагався втікти у контратаку, але К'єлінні підстрахував партнерів і вибив м'яч подалі.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Стерлінг увірвався у штрафний майданчик, але в боротьбі з Бонуччі випустив м'яч за межі поля.

88' На поле вибіг хтось з трибун. Гра призупинена була.

86' Заміна в складі збірної Італії. К'єза, схоже з ушкодженням, покинув поле. Гру продовжив Бернардескі.

85' Маунт подавав у штрафний майданчик, італійці відбилися. Шоу пробивав з льоту другим дотиком, але м'яч пішов вище воріт.

84' Інсіньє у центрі поля збив Філліпса, високо піднімаючи ногу. Жовта картка для італійського захисника.

82' К'єза повернувся на поле і продовжує гру!

81' Медики надали допомогу італійському вінгеру і той накульгуючи покинув поле.

80' На газоні лежить Федеріко після минулого епізоду, міг пошкодження отримати італієць.

79' К'єза проривався до штрафного майданчику суперника, але в боротьбі з трьома захисниками втратив м'яч.

78' Вератті у підкаті збив Саку в ценрі поля. Арбітр обмежився усним попередженням для італійця.

77' Жоржиньо збив Магвайра у центрі поля. Штрафний для англійців.

76' Магвайр класно перехопив розрізну передачу від К'єзи і намагався розігнати свою атаку, але дуже неточно відправив м'яч на фланг захисник.

75' Інсіньє класно віддав на Крістанте у штрафний майданчик. Браян протягнув ще м'яч, але Стоунс його корпусом відтіснив. Пікфорд розпочне атаку своєї команди.

74' Ще одна заміна від Гарета Саутгейта. Замість Райса гру продовжив Хендерсон.

73' Бонуччі виконував класне закидання на Берарді, Доменіко вдалося пробити у дотик, але трохи вище воріт пішов м'яч.

71' Переформатувалися англійці, тепер команда "трьох левів" грає у 4 захисника, Вокер змістився на правий фланг оборони.

70' Заміна в складі збірної Англії. Замість Тріпп'є на поле вийшов Сака.

68' А от зараз має стати цікавіше, тепер англійцям немає сенсу захищати рахунок і потрібно також йти вперед.

67' ГООООООЛ! Збірна Італії зрівнює рахунок! Пішла подача з корнера, К'єлінні боровся з Стоунсом, Вератті вдалося пробити у стійку, а Бонуччі у порожні ворота добив.

66' К'єза виконував подачу в штрафний майданчик, але Магвайру вдалося на кутовий перевести м'яч.

64' Пішов навіс у штрафний майданчик, але Бонуччі вибив м'яч подалі від своїх воріт.

63' З кутового пішла подача від англійців, але після удару Стоунса м'яч пішов на ще один корнер.

62' К'єза з флангу у центрі проривався і пробив у дальній кут, але Пікфорд впорався з цим ударом. Один з найнебезпечніших моментів біля воріт збірної Англії.

61' Райс по центру проривався і намагався на Стерлінга віддати, але м'яч пішов за межі поля

59' Ді Лоренцо виконував подачу з правого флангу, але арбітр зафіксував фол в атаці. Емерсон підіграв собі рукою.

57' К'єза класний простріл на Інсіньє виконав, Лоренцо з дуже гострого кута пробивав, але Пікфорд парирував цей удар.

56' Шоу виконував навіс, Магвайр вистрибнув вище всіх і пробивав головою, але м'яч вище воріт пішов.

55' Бонуччі на фланзі збив Стерлінга. Жовта картка для італійця та небезпечний штрафний для англійської збірної.

54' Подвійна заміна в складі збірної Італії. Замість Барелли та Іммобіле на поле вийшли Крістанте та Берарді.

53' Інсіньє зміщувався у центр і намагався пробивати у дальній кут, але дуже невдало вийшло.

51' Інсіньє потужно пробивав у воротарський кут, але трохи вище воріт полетів м'яч.

50' Стерлінг прямо перед штрафним майданчиком порушив правила. Хороша можливість в італійців.

48' Стерлінг у штрафному майданчику впав у боротьбі з Бонуччі. Свисток арбітра промовчав.

47' Барелла у центрі поля грубо в підкаті зіграв проти Кейна. Жовта картка для хавбека збірної Італії.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Англії завдяки швидкому голу Люка Шоу веде у рахунку.

45' Бонуччі з дуже дальньої дистанції пробивав, але м'яч у площину воріт не влучив.

45' З правого флангу пішла подачу в штрафний майданчик збірної Італії, Іммобіле в дотик пробивав, але влучив у Стоунзс. Вератті другим темпом завдавав удар з-за меж штрафного, але м'яч прийшов у руки Пікфорду.

45' Чотири хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Райс по центру проривався, але не зумів віддати точну передачу на Стерлінга.

43' Кейн виконував закидання на Стерлінга, але Рахім у боротьбі з Бонуччі за м'яч зачепитися не зміг.

42' Пішла подача від Вератті, але англійці відбилися.

41' Маунт недалеко від штрафного майданчику сфолив проти Барелли. Небезпечний стандарт для збірної Італії.

40' Емерсон прострілював у штрафний майданчик, але Філліпс перехопив цю передачу.

38' Емерсон відпустив задалеко м'яч і в підкаті в'їхав у Райса. Усне попередження для латераля збірної Італії.

37' Збірна Італії в останні хвилини дуже багато тримає м'яч, але не вдається у позиційній атаці щось гостре створити.

35' К'єза класно пішов від Райса і пробивав з-за меж штрафного майданчика, але поруч зі стійкою пішов м'яч.

34' Кейн гловою скидував на Стерлінга, той намагався обігратися з Маунтом, але передачу Мейсона перехопив Бонуччі.

32' Інсіньє віддавав передачу на Емерсона, але італійський латераль не встиг до м'яча. Удар від воріт.

30' По черзі команди володіють ініціативою, проте до ударів справа так і не доходить.

28' З-за меж штрафного майданчику пробивав Інсіньє, але м'яч дуже неточно пішов.

26' Контролюють м'яч гравці збірної Італії, але поки важко їм підступитися до штрафного майданчику англійців.

24' Стерлінг по центру проривався, але не вдалося повз Бонуччі прокинути м'яч.

23' За межі поля вивели півзахисника збірної Італії і схоже, що лідеру "адзуррі" знадобиться заміна.

22' Медики на полі! Жоржиньо на газоні і тримається за коліно.

21' Пікфорд на фланг виконував передачу, але м'яч перелетів Стерлінга і вилетів у аут.

19' Бонуччі намагався розгорнути атаку на лівий фланг, але Стерлінг повернувся в оборону і класно перехопив м'яч.

17' Шоу правим флангом проривався і віддавав передачу на Маунта, але засильним вийшов цей пас, м'яч пішов за межі поля.

16' На Емерсона пішло закидання у штрафний майданчик, але арбітр зафіксував офсайд.

15' Тріпп'є виконував подачу з кута поля, але Райс невдало пробив. Другим темпом навішував Маунт у штрафний майданчик, але м'яч прийшов у руки Доннаруммі.

14' Маунт на фланзі накручував Жоржиньо, але лише кутовий заробив.

13' Пішла подача з корнера, але Доннарумма забрав м'яч у руки.

12' Кейн виконував подачу на дальню стійку, але ді Лоренцо вибив м'яч на кутовий.

11' Інсіньє виконував закидання у штрафний майданчик, але до Іммобіле м'яч не дійшов. Пікфорд забрав снаряд у руки.

10' Тріпп'є прострілював у центр штрафного майданчика, але К'єлінні заблокував цю передачу.

9' Стерлінг корпусом прикривав м'яч у центрі поля і К'єлінні порушив правила.

8' Інсіньє пробивав у дальній кут, але трохи вище воріт полетів м'яч.

7' К'єза проривався правим флангом, але два оборонця з фолом зупинили італійського вінгера.

6' Активно пресингували англійці у центрі поля, але Філліпс порушив правила.

5' Маунт намагався прокинуту верхом м'яч повз Жоржиньо, але італієць зупинив м'яч рукою. Штрафний у центр поля.

4' Дуже активний старт і дуже несподіваний гол від Англії, тепер італійці з ще більшими силами мають йти вперед.

3' ГООООООЛ! Збірна Англії виходить вперед! Гаррі Кейн розвернув атаку з лівого флангу на правий, Тріпп'є виконав подачу на дальню стійку на Шоу і лівий латераль у дотик пробив у ближній кут воріт.

2' Магвайр помилився з передачею і в підсумку м'яч пішов на кутовий.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Англії!

Лунає гімн Італії!

Команди виходять на поле!

Розпочинається церемонія закриття Євро-2020!

Визначилися стартові склади команд:

Італія: Доннарумма, Барелла, Бонуччі, Верратті, Ді Лоренцо, Емерсон, Жоржинью, Іммобіле, Інсіньє, К’єза, К’єлліні

Запасні: Ачербі, Бастоні, Белотті, Берарді, Бернандескі, Крістанте, Локателлі, Мерет, Пессіна, Сірігу, Толой, Флоренці

Англія: Пікфорд, Вокер, Кейн, Магвайр, Маунт, Райс, Стерлінг, Стоунс, Тріпп’єр, Філліпс, Шоу

Запасні: Беллінгем, Гріліш, Джеймс, Джонстон, Калвер-Льюїн, Коуді, Мінгс, Рашфорд, Ремсдейл, Сака, Санчо, Гендерсон

У фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зіграє з Англією.

Матч відбудеться у неділю, 11 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.