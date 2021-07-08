Євро-2020. Італія - Англія: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зіграє з Англією.

Матч відбудеться у неділю, 11 липня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.