Ломаченко нокаутував Накатані, Італія здолала Австрію та інші новини

Джерело - Чемпіон.
1. Василь Ломаченко (15 - 2 - 0, КО 11) переміг технічним нокаутом японця Масайосі Накатані (19 - 2 -0, KO 13).
2. Збірна Італії у додаткових таймах перемогла команду Австрії та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.
3. У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Вельсу програла збірній Данії.
4. Ярмоленко звернувся до українських журналістів.
5. Фаворитом матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Швеції і України є скандинавські футболісти.
6. Українська діаспора у Великій Британії готує централізований фан-тур на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.
7. В Україні назвали умову матчу зі збірною Росії.
8. Збірна України у ТОП-3 наймолодших команд у плей-оф Євро-2020.
9. Василь Сачко покинув пост головного тренера Волині.
10. На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами.
Цитата дня:
Євген Левченко оцінив шанси національної команди у матчі проти Швеції: "Вірю, що проти шведів шанси є. Збірна хоче реабілітуватися, суперник піддається аналізу. Швеція при всій її командності має слабкі місця. Зіграємо в свій футбол - пройдемо далі, тим більше у нас більше часу на відпочинок".