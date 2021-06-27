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Ломаченко нокаутував Накатані, Італія здолала Австрію та інші новини

Сьогодні 09:30 190 0
Ломаченко нокаутував Накатані, Італія здолала Австрію та інші новини
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

1. Василь Ломаченко (15 - 2 - 0, КО 11) переміг технічним нокаутом японця Масайосі Накатані (19 - 2 -0, KO 13).

2. Збірна Італії у додаткових таймах перемогла команду Австрії та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.

3. У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Вельсу програла збірній Данії.

4. Ярмоленко звернувся до українських журналістів.

5. Фаворитом матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Швеції і України є скандинавські футболісти.

6. Українська діаспора у Великій Британії готує централізований фан-тур на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

7. В Україні назвали умову матчу зі збірною Росії.

8. Збірна України у ТОП-3 наймолодших команд у плей-оф Євро-2020.

9. Василь Сачко покинув пост головного тренера Волині.

10. На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами.

Цитата дня:

Євген Левченко оцінив шанси національної команди у матчі проти Швеції: "Вірю, що проти шведів шанси є. Збірна хоче реабілітуватися, суперник піддається аналізу. Швеція при всій її командності має слабкі місця. Зіграємо в свій футбол - пройдемо далі, тим більше у нас більше часу на відпочинок".

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