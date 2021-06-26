В Україні назвали умову матчу зі збірною Росії

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко назвав умови проведення матчу між збірними України й Росії.

Про це розповів сам функціонер.

"Організація поєдинку може розглядатися тільки при наступних обов'язкових умов. Матч може відбутися після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. А ще після того, як наші провідні команди, ФК Шахтар і ФК Зоря, а також перший чемпіон і представник України в єврокубках, ФК Таврія зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах - на Донбас Арені в Донецьку, на Авангарді в Луганську, на Локомотиві в Сімферополі відповідно.

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А ще після того, як там зазвучить гімн України, а також гімн Ліги чемпіонів, в якій виступає Шахтар, а першим представником України була Таврія, а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє Зоря, і за якими так скучили уболівальники Донецька, Луганська і Криму. До слова, поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або по черзі на кожному з них", - розповів Павелко.