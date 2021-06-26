Британська тенісистка Франческа Джонс у першому колі Вімблдону зіграє проти американки Корі Гофф

Джерело - Чемпіон.

Британська тенісистка Франческа Джонс народилася з чотирма пальцями на кожній із рук. Сталося це внаслідок рідкічного генетичного захворювання, на яке хворіють не більше двох тисяч людей у світі. Але це ще не все: на ногах у 20-річної тенісистки 7 пальців замість 10. З такими вадами дівчині важче тримати ракетку та швидко пересуватися кортом. У дитинстві британка перенесла біля 20 операцій на кінцівках і про теніс не могло й бути й мови.

"Ти не зможеш грати в теніс, навіть не намагайся", - говорили їй лікарі.

Франческа не здалась. Вімблдонський турнір стане вже другим для Джонс із категорії Grand Slam. На початку року британка зіграла в основній сітці Australian Open. А за два дні стартує в Лондоні матчем проти американки Корі Гофф.

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