Левченко: Збірній України необхідно зіграти у свій футбол

Колишній гравець збірної України Євген Левченко оцінив шанси національної команди у матчі проти Швеції.

Про це розповів сам футболіст.

"Був дуже розчарований грою проти австрійців. Всі знали, як вони грають, яким напором володіють, тому відмовки щодо нашої фізичної форми здавалися недоречними і безглуздими. Довго думав, що сталося. Дійшов висновку: проблема в ефективності наших футболістів, в боротьбі, в розумінні ними своїх дій на полі. Здалося, трохи перегоріли і стали грати на нічию. А яка може бути нічия проти австрійців, які несуться вперед і пристрасно бажають забити?

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На цьому чемпіонаті Європи хороша фізика - відмінна риса більшості команд. Подивіться на угорців, чехів, багатьох інших. Неготовність гідно протистояти обидва тайми призводить до поразки. Здалося, що і в моральному плані наші не готові. До цього грали в футбол, а в третьому матчі стали панікувати.

Але вірю, що проти шведів шанси є. Збірна хоче реабілітуватися, суперник піддається аналізу. Швеція при всій її командності має слабкі місця. Зіграємо в свій футбол - пройдемо далі, тим більше у нас більше часу на відпочинок", - відзначив Левченко.