Ярмоленко звернувся до українських журналістів

Джерело - Чемпіон.

Капітана збірної України АндріяЯрмоленка мотивує критика від українських журналістів і уболівальників.

Про це зауважив вінгер збірної на традиційній пресконференції в українському медіа-центрі в Бухаресті.

"Я вже неодноразово говорив: що більше журналісти пишуть про те, що я старий і не можу грати у футбол, то більше це мене мотивує працювати й доводити моїм критикам, що це не так. Правте так і далі. Це допомагає мені ставати кращим і рости", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, 27 червня збірна вирушить до Глазго де 29 червня зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 зі збірною Швеції.