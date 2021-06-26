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Ярмоленко звернувся до українських журналістів

Сьогодні 13:20 443 0
Ярмоленко звернувся до українських журналістів
Фото: Павло Кубанов

Джерело - Чемпіон.

Капітана збірної України АндріяЯрмоленка мотивує критика від українських журналістів і уболівальників.

Про це зауважив вінгер збірної на традиційній пресконференції в українському медіа-центрі в Бухаресті.

"Я вже неодноразово говорив: що більше журналісти пишуть про те, що я старий і не можу грати у футбол, то більше це мене мотивує працювати й доводити моїм критикам, що це не так. Правте так і далі. Це допомагає мені ставати кращим і рости", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, 27 червня збірна вирушить до Глазго де 29 червня зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 зі збірною Швеції.

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