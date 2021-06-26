Стало відомо, скільки українців підтримають нашу збірну в Глазго

Джерело - Чемпіон.

Українська діаспора у Великій Британії готує централізований фан-тур на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

Наявність британської візи та суворі карантині обмеження, які зараз діють на території Великої Британії, значно обмежують кількість українських фанів, які мають бажання підтримати збірну України в матчі зі Швецією 29 червня. Але команда Андрія Шевченка все одно не залишиться без підтримки українців в Глазго. В Шотландію приїдуть і прилетять до 500 наших фанів, більшість яких складуть представники української діаспори в Великої Британії. Про це Чемпіону розповіли куратори фан-туру в Глазго Максим Розенко та Олександр Салій.

Ми ще в травні почали подавати фанів з України на отримання британської візи, адже наша збірна могла зіграти як в Глазго, так і в Лондоні 26 червня, - розповідає співзасновник офіційного фан-клубу братів Кличків Максим Розенко. - Але, по-перше, це не було массово. По-друге, деякі українці, які сдавали паспорти місяць тому, ще й досі не отримали їх з консульства. Свій відбиток накладають жорсткі карантинні обмеження, які зараз діють на території Великобританії. Так, українцям наразі потрібно пройти 10-денний карантин після прибуття на Туманний Альбіон і поки не зовсім зрозуміло, як на законних підставах оминути це правило. Тож, зважаючи на це, не варто очікувати масового приїзду фанів з України. Це будуть поодинокі випадки. Інша річ - наша діаспора у Великій Британії. Вони завжди активні, палко підтримують всі українські футбольні команди, які грають в єврокубках на Туманному Альбіоні, купували сотні квитків на бої Володимира Кличка у Лондоні та Олександра Усика в Манчестері. Тому ми разом з засновником клуба Лобановського в Лондоні Олександром Салієм вирішили організувати централізований фан-тур в Глазго з Лондона. Очікуємо, що ввечері 29 червня на Хемпден Парк збірну України будуть підтримувати до 500 українців.

Зранку 29 червня ми на автобусах виїжджаємо з Лондона і плануємо бути в Глазго приблизно о четвертій, - розповідає єдиний українець, який працював лайнсменом на матчах британського Чемпіоншипа, а зараз організатор Кубка Лобановського в Лондоні Олександр Салій. - Якщо б матч відбувався в Лондоні, немає сумнівів, що ми побили б рекорд 2012 року, коли за збірну України проти Англії вболівали 1500 представників української діаспори. Але і до Глазго поїде та прилетить значна кількість українців. Частина - централізовано, частина - самостійно. Буде у нас і хода фанів напередодні матчу, і речівки, і, звісно, українська атрибутика. Впевнений, що під час матчу хлопці нашу підтримку почують та побачать.