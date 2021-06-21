 Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. ОНЛАЙН | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. ОНЛАЙН
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Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 19:45 8668 0
Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. ОНЛАЙН
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C
21 червня, 2021

Україна - Австрія 0:1
Арена Націонале, Бухарест
Головний арбітр - Джюнейт Чакир(Туреччина)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Завершується перший тайм! Збірна України мінімально поступається Австрії і поки піднімається на друге місце у групі C.

45' Гріллітш пробивав з-за меж штрафного майданчику, м'яч відскочив від захисника до Лайнера, який намагався пробити у ближній кут, але не влучив у площину воріт.

45' Забітцер класно зачепився за м'яч і робив скидку на Арнаутовича, але удар нападника виявився заслабким. Бущан забрав снаряд у руки.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Медики надають допомогу Арнаутовичу за межами поля, за голову тримався Марко.

44' Арнаутович боровся у верховій боротьбі з Сидорчуком і Сергій порушив правила проти австрійського форварда.

42' Втікали у контратаку австрійці, пішов простріл на Арнаутовича, який у дотик намагався пробити, але не влучив у ворота. Пощастило зараз нашій команді.

41' Заволоділи м'ячем гравці збірної України, але до удару справа не доходить.

39' Лайнер виконував закидання дальне, але м'яч прилетів у руки Бущану.

38' Алаба виконував м'яч з корнера, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

37' Лаймер змістився у центр і пробивав обвідним ударом, але Бущан у стрибку перевів м'яч на кутовий.

36' Зінченко намагався швидко розігнати контратаку, але передача на Ярмоленка вийшла невдалою.

35' Лаймер пробивав з льоту, але Забарний заблокував цей удар.

34' Алаба виконував закидання на Забітцера, але м'яч перелетів хавбека і Забарний заволодів м'ячем.

32' Все ж Баумгартнер не може продовжити поєдинок. Заміна вимушена в складі збрної Австрії. Гру продовжив Шопф.

31' Миколенко підключився лівим флангом і виконував подачу, але м'яч перелетів Яремчука та Ярмоленка.

30' Баумгартнер знову на газоні, схоже, що у австрійського центрбека все ж є проблеми.

29' Шапаренко обігрався з Маліновським і увійшов у штрафний майданчик. Микола пробивав з-під захисника, але арбітр парирував м'яч, Ярмоленку лічених сантиметрів не вистачило, щоб відновити паритет у нашому матчі.

28' Караваєв виконував подачу з правого флангу, але захисники збірної Австрії відбилися.

27' Маліновський на хід віддавав на Миколенка, але Віталій аут заробив лише у боротьбі з Лаймером.

26' Намагався Шлагер по центру прорватися, але його зупинили відразу три захисника збірної України.

25' Другим темпом Гріллітш подавав у штрафний майданчик, але м'яч перелетів усіх і пішов у руки Бущану.

24' Алаба виконував подачу з лівого флангу, але м'яч від Караваєва пішов на кутовий.

23' Не так активно пресингують австрійці після забитого голу, наша команда розпочинає свою позиційну атаку.

22' Матвієнко виконував діагональ на Караваєва, але засильною вийшла ця передача, аут на користь збірної Австрії.

21' Гол! Збірна Австрії виходить вперед! Алаба виконував подачу з кутового, Баумгартнер відклеївся від Забарного і підставив ногу, м'яч пішов точно у кут воріт.

20' Медики надали допомогу футболістам. Гра продовжується.

19' Забарний і Баумгартнер на газоні опинилися, у боротьбі захисники зіткнулися головами.

18' Маліновський виконував подачу з кутового, але австрійці відбилися.

17' Алаба виконував подачу з лівого флангу, але Драгович у боротьбі із Забарним пробити не зміг.

16' Пішла подача з корнера, але м'яч перелетів через усіх гравців. Проте Австрія залишилася з м'ячем.

15' Караваєв обрізався на фланзі, Арнаутович пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від Матвієнка пішов на кутовий.

14' Лайнер намагався пройти правим флангом, але у боротьбі з Шапаренком випустив м'яч за межі поля.

13' Маліновський класно вирізав на Караваєва, Олександр намагався увірватися у штрафний майданчик, але Баумгартнер відтіснив українця корпусом.

12' Намагався Лаймер оббігти Миколенка, але Шапаренко підстрахував партнера і відпасував назад.

11' Драгович пробивав по воротах після подачі з корнеру, але м'яч пішов повз ворота.

10' Маліновський повернувся у захист і заблокував передачу Лаймера, буде кутовий.

9' Активно пресингують австрійці на перших хвилинах, не вдається нашій збірній поки провести позиційну атаку.

8' Маліновський виконував діагональ на Ярмоленка, але м'яч трохи прелетів капітана збірної України і пішов за межі поля.

7' Забітцер з льоту пробивав по воротах, але м'яч пішов набагато вище воріт.

6' Арнаутович пресингував Забарного, але порушив правила біля штрафного майданчику збірної України.

5' Ярмоленко втік від Алаби на фланзі, але його простріл пішов у руки голкіперу.

4' Алаба подавав з кутового, але у штрафному фол в атаці зафіксував арбітр.

3' Пішла подача з корнера, Бущан кулаком вибив м'яч, але Сидорчуку довелося ще раз вибивати головою снаряд на кутовий.

2' Шлагер прорвався правим флангом і виконував простріл на Лаймера, але Зінченку вдалося вибити м'яч на кутовий.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Австрії.

Команди виходять на поле!

  Дивіться такожвідео голів і огляд матчу

Визначилися стартові склади команд.

Збірна України зустрінеться з Австрією у третьому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 21 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.

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