 Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. Як це було | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. Як це було

Вчора 23:52 2842 0
Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. Як це було
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група E
19 червня, 2021

Іспанія - Польща 1:1
Ла Картуха, Севілья
Головний арбітр - Даніеле Орсато(Італія)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Завершується поєдинок! Збірна Іспанії сенсаційно втрачає очки в матчі з Польщею.

90' Тепер Родрі зривав контратаку збірної Польщі. "Гірчичник" для опорника Ман Сіті.

90' Левандовський грубо зіграв проти Лапорта у центрі поля. Жовта картка для польського нападника.

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Знову Торрес порушив правила проти Левандовського. Тепер ногою зачепив голову Роберта у боротьбі за м'яч.

87' Також заміна від Луїса Енріке. Мікель Оярсабаль вийшов на поле замість Альваро Морати.

86' Подвійна заміна в складі збірної Польщі. Замість Беднарека та Модера на поле вийшли Давидович та Лінетті.

84' Сарабія виконував закидання у штрафний майданчик, Мората пробивав у дотик, але влучив у Щесни. Неймовірний сейв від польського голкіпера.

82' Медичну допомогу надали Роберту, але все ж капітан польської збірної продовжив гру.

81' Торрес у верхові боротьбі відмахнувся від Левандовського. Жовта картка для захисника збірної Іспанії.

80' Родрі пробивав з льоту з-за меж штрафного майданчику, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

79' Руїс намагався виконати розрізну передачу в штрафний майданчик, м'яч котився у руки Щесному, але захисник зачепив м'яч в останній момент і Торрес ледь не відібрав снаряд. Вдалося все ж польському голкіперу зафіксувати ігрову сферу в руках.

78' Намагався Педрі виконати розрізну передачу на Альбу, але цей пас перехопив Глік.

76' Втікали поляки у контратаку, Левандовський  класно віддавав на Франковського, але той не зміг прострілити вдало.

74' Після подачі з правого флангу м'яч дійшов до центру штрафного майданчика до Торреса, який пробивав головою, але трохи не влучив у площину воріт.

72' Беднарек після чергового кутового від іспанців отримав пошкодження, допомога медиків потрібна поляку.

70' Мората отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав з гострого кута, але Щесни перевів м'яч на кутовий.

68' Також заміна в польській команд. Замість Свідерського на поле вийшов Франковський.

67' Подвійна заміна в складі збірної Іспанії. Замість Морено та Коке на поле вийшли Сарабія та Руїс.

65' Альба намагався прострілити у штрафний майданчик, але польські захисники вибили м'яч подалі.

63' Продовжують іспанці насідати, проте дійсно гольових моментів поки не виникає.

61' Заміна в складі збірної Іспанії. Замість Дані Ольмо на поле вийшов Ферран Торрес.

59' Юзявк грубо зіграв у центрі поля, за що отримав жовту картку.

58' У стійку влучив Морено! Мората був першим не добиванні, але не влучив у порожні ворота!

57' Пенальті у ворота збірної Польщі! Модер наступив на ногу Морено у момент прострілу!

56' Збірна Іспанії розіграла м'яч і відразу побігла в атаку. Морено прострілював у центр, але Мората не зміг зачепитися за м'яч у боротьбі із захисниками.

55' Заміна в складі збірної Польщі. Замість Кліха на поле вийшов Козловський.

54' ГОООООЛ! Збірна Польщі зрівнює рахунок у матчі! Юзвяк виконав подачу з правого флангу, Левандовський перестрибнув Лапорта та головою поклав м'яч у дальній кут воріт.

53' Коке у верховій боротьбі проти Модера порушив правила у центрі поля.

51' Діагональна передача пішла на Ольмо з правого флангу, але Щесни вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

49' Мората боровся з Гліком у центрі поля і іспанський форвард відмахнувся ліктем від поляка. 

48' Намагаються поляки контролювати м'яч на перших хвилинах першого тайму, але до штрафного майданчику суперника поки не вдається підійти.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Іспанії виглядає дуже впевнено і мінімально переграє команду Польщі, проте у гостей також були модливості зрівняти рахунок.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Відібрали м'яч біля чужого штрафного гості, Свідерський проивав з 20-ти метрів у лівий нижній кут, але іспанців врятувала штанга. На добиванні грав Левандовский, але його удар прийшовся прямо в Сімона.

42' Ольмо проривався лівим флангом і прострілював у центр, але поляки вибили м'яч подалі від своїх воріт.

41' Мората боровся у штрафному майданчику і впав, але арбітр зафіксував фол з боку іспанського нападника.

39' Черговий кутовий розіграли іспанці і вкотре подачу нейтралізували захисники збірної Польщі.

37' Кліх грубо проти Педрі зіграв на фланзі. Жовта картка для гравця збірної Польщі.

35' Берешинський видав класний пас на Левандовського у штрафний майданчик, Роберт продовжив у центр, але Свідерський майже впритул пробив вище воріт.

33' Морено намагався на силу пробити у воротарський кут, але трохи не влучив у площину воріт.

32' Ольмо збили прямо перед штрафним майданчиком збірної Польщі. Небезпечний стандарт для іспанців.

30' Продовжують іспанці контролювати м'яч та насідати на ворота суперника, незважаючи на забитий гол.

28' Ні! Все ж таки рахунок відкритий! ВАР арбітри визначили, що офсайду не було.

27' Скасовує арбітр гол через офсайд у іспанського форварда!

26' ГООООЛ! Збірна Іспанії виходить вперед! Морено змістився у центр і віддав пас у розріз на Морату, який у дотик відправив м'яч у ворота!

25' Продовжують іспанці контролювати м'яч, але поки польські оборонці відбиваються.

23' Черговий кутовий розіграли гравці "Фурії Рохи", Коке навішував у штрафний майданчик, але Щесни вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

21' Розігрували кутовий іспанці, але знову поляки відбилися.

19' Кутовий виконували іспанці, але Глік вистрибнув вище всіх і вибив м'яч подалі від своїх воріт.

17' Левандовський намагався втікати у контратаку, проте його наздогнав Альба та відібрав м'яч.

15' Морено з правого флангу виконував навіс, але знову поляки відбиваються.

13' Намагалися гравці збірної Польщі запресингувати суперників, але в підсумку порушили правила у центрі поля.

11' Ольмо з лівого флангу змістився в центр, і з кута штрафного майданчика пробивав у ближній нижній кут, але Щесни забрав м'яч у руки.

9' Льоренте прострілював у штрафний майданчик, але поляки змогли вибити м'яч подалі від своїх воріт.

7' Левадновський грубо збив Лапорта у штрафному майданчику збірної Іспанії, але арбітр обмежився усним попередженням.

5' Кліх вирішив з-за меж штрафного майданчику пробити, але м'яч трохи вище воріт полетів.

3' Педрі намагався виконати подачу з лівого флангу, але оборона збірної Польщі надійно діє.

2' Зелінський проривався у штрафний майданчик і впав у боротьбі із захисником, але свисток арбітра промовчав.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Іспанії.

Лунає гімн Польщі.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Іспанії проведе матч проти команди Польщі у другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 19 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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