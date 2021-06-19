Іспанія - Польща: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Збірна Іспанії у другому турі групового етапу Євро-2020 зіграє з національною командою Польщі.
Стартові склади команд:
Іспанія: Сімон – Льоренте, Ляпорт, П. Торрес, Альба – Коке, Родрі, Педрі – Морено, Мората, Ольмо
Запас: Де Хеа, Санчес, Аспілікуета, Льоренте, Алькантара, Ф.Торрес, Е.Гарсія, Гайя, Руїс, Траоре, Оярсабаль, Сарабія
Актуально: Євро-2020. Іспанія - Польща: онлайн-трансляція
Польща: Щенсни – Беднарек, Глік, Берешиньскі – Юзвяк, Кліх, Модер, Пухач – Зелінський, Свідерскі – Левандовський
Запас: Скорупськи, Фабіанскі, Давидович, Кендзьора, Козловські, Лінетт, Рибус, Плахета, Франовскі, Ковнацкі, Шверчок, Хелик
Матч розпочнеться о 22:00.