 Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. ОНЛАЙН | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:25 2353
Шахтар завершує трансфер ексгравця Барселони - ЗМІ
Сьогодні 23:25 139
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Сьогодні 21:34 402
Збірна Німеччини розібралась з Португалією на Євро-2020
Сьогодні 20:53 693
Євро-2020. Португалія - Німеччина 2:4. Як це було
Сьогодні 20:52 3898
Магучіх виграла літній чемпіонат України зі стрибків у висоту
Сьогодні 20:39 504
Барселона оголосила про підписання Депая
Сьогодні 20:23 336
Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру в Істборні
Сьогодні 18:29 459
Франція несподівано втратила очки з Угорщиною на Євро-2020
Сьогодні 17:55 887
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:42 408
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
Сьогодні 21:34 398
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:27 587
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:40 955
Справжнє британське дербі: шотландські фанати влаштували безлади в Лондоні
Справжнє британське дербі: шотландські фанати влаштували безлади в Лондоні Стас Лысак
Сьогодні 18:00 473
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:42 407
Зв'яжіться з ним: Ярмоленко демонструє неймовірну гру на Євро-2020
Зв'яжіться з ним: Ярмоленко демонструє неймовірну гру на Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 14:30 341
Найпалкіший уболівальник. Як син Андрія Ярмоленка вболіває за батька
Найпалкіший уболівальник. Як син Андрія Ярмоленка вболіває за батька Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:30 649
Біль і ненависть. 9 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича
Біль і ненависть. 9 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:28 3383
Як Мілевський уболівав за збірну України в Бухаресті
Як Мілевський уболівав за збірну України в Бухаресті Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:24 823
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія Стас Лысак
Сьогодні 07:01 4084
ГООООЛ! Божевільні емоції Вацка на голи збірної України
ГООООЛ! Божевільні емоції Вацка на голи збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 21:48 634
Дівчина дня. Дружина Романа Яремчука - Христина
Дівчина дня. Дружина Романа Яремчука - Христина Андрій Твердохліб
Вчора 20:01 2074 1
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті Стас Лысак
Вчора 19:52 905
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Україна - Північна Македонія: головні висновки Андрій Твердохліб
Вчора 19:28 2279 1
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті Valeriy Ruchka
Вчора 13:11 499
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна Стас Лысак
Вчора 13:00 2919 7
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola Андрій Твердохліб
17.06.2021 21:04 2259
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України Андрій Твердохліб
17.06.2021 20:46 2271
Яремчук подвоїв перевагу збірної України
Яремчук подвоїв перевагу збірної України Valeriy Ruchka
17.06.2021 16:46 1053
Ярмоленко виводить збірну України вперед у грі з Македонією
Ярмоленко виводить збірну України вперед у грі з Македонією Андрій Твердохліб
17.06.2021 16:40 1537
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:25 2353 0
Євро-2020. Іспанія - Польща 1:1. ОНЛАЙН
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група E
19 червня, 2021

Іспанія - Польща 1:1
Ла Картуха, Севілья
Головний арбітр - Даніеле Орсато(Італія)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

72' Беднарек після чергового кутового від іспанців отримав пошкодження, допомога медиків потрібна поляку.

70' Мората отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав з гострого кута, але Щесни перевів м'яч на кутовий.

68' Також заміна в польській команд. Замість Свідерського на поле вийшов Франковський.

67' Подвійна заміна в складі збірної Іспанії. Замість Морено та Коке на поле вийшли Сарабія та Руїс.

65' Альба намагався прострілити у штрафний майданчик, але польські захисники вибили м'яч подалі.

63' Продовжують іспанці насідати, проте дійсно гольових моментів поки не виникає.

61' Заміна в складі збірної Іспанії. Замість Дані Ольмо на поле вийшов Ферран Торрес.

59' Юзявк грубо зіграв у центрі поля, за що отримав жовту картку.

58' У стійку влучив Морено! Мората був першим не добиванні, але не влучив у порожні ворота!

57' Пенальті у ворота збірної Польщі! Модер наступив на ногу Морено у момент прострілу!

56' Збірна Іспанії розіграла м'яч і відразу побігла в атаку. Морено прострілював у центр, але Мората не зміг зачепитися за м'яч у боротьбі із захисниками.

55' Заміна в складі збірної Польщі. Замість Кліха на поле вийшов Козловський.

54' ГОООООЛ! Збірна Польщі зрівнює рахунок у матчі! Юзвяк виконав подачу з правого флангу, Левандовський перестрибнув Лапорта та головою поклав м'яч у дальній кут воріт.

53' Коке у верховій боротьбі проти Модера порушив правила у центрі поля.

51' Діагональна передача пішла на Ольмо з правого флангу, але Щесни вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

49' Мората боровся з Гліком у центрі поля і іспанський форвард відмахнувся ліктем від поляка. 

48' Намагаються поляки контролювати м'яч на перших хвилинах першого тайму, але до штрафного майданчику суперника поки не вдається підійти.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Іспанії виглядає дуже впевнено і мінімально переграє команду Польщі, проте у гостей також були модливості зрівняти рахунок.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Відібрали м'яч біля чужого штрафного гості, Свідерський проивав з 20-ти метрів у лівий нижній кут, але іспанців врятувала штанга. На добиванні грав Левандовский, але його удар прийшовся прямо в Сімона.

42' Ольмо проривався лівим флангом і прострілював у центр, але поляки вибили м'яч подалі від своїх воріт.

41' Мората боровся у штрафному майданчику і впав, але арбітр зафіксував фол з боку іспанського нападника.

39' Черговий кутовий розіграли іспанці і вкотре подачу нейтралізували захисники збірної Польщі.

37' Кліх грубо проти Педрі зіграв на фланзі. Жовта картка для гравця збірної Польщі.

35' Берешинський видав класний пас на Левандовського у штрафний майданчик, Роберт продовжив у центр, але Свідерський майже впритул пробив вище воріт.

33' Морено намагався на силу пробити у воротарський кут, але трохи не влучив у площину воріт.

32' Ольмо збили прямо перед штрафним майданчиком збірної Польщі. Небезпечний стандарт для іспанців.

30' Продовжують іспанці контролювати м'яч та насідати на ворота суперника, незважаючи на забитий гол.

28' Ні! Все ж таки рахунок відкритий! ВАР арбітри визначили, що офсайду не було.

27' Скасовує арбітр гол через офсайд у іспанського форварда!

26' ГООООЛ! Збірна Іспанії виходить вперед! Морено змістився у центр і віддав пас у розріз на Морату, який у дотик відправив м'яч у ворота!

25' Продовжують іспанці контролювати м'яч, але поки польські оборонці відбиваються.

23' Черговий кутовий розіграли гравці "Фурії Рохи", Коке навішував у штрафний майданчик, але Щесни вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

21' Розігрували кутовий іспанці, але знову поляки відбилися.

19' Кутовий виконували іспанці, але Глік вистрибнув вище всіх і вибив м'яч подалі від своїх воріт.

17' Левандовський намагався втікати у контратаку, проте його наздогнав Альба та відібрав м'яч.

15' Морено з правого флангу виконував навіс, але знову поляки відбиваються.

13' Намагалися гравці збірної Польщі запресингувати суперників, але в підсумку порушили правила у центрі поля.

11' Ольмо з лівого флангу змістився в центр, і з кута штрафного майданчика пробивав у ближній нижній кут, але Щесни забрав м'яч у руки.

9' Льоренте прострілював у штрафний майданчик, але поляки змогли вибити м'яч подалі від своїх воріт.

7' Левадновський грубо збив Лапорта у штрафному майданчику збірної Іспанії, але арбітр обмежився усним попередженням.

5' Кліх вирішив з-за меж штрафного майданчику пробити, але м'яч трохи вище воріт полетів.

3' Педрі намагався виконати подачу з лівого флангу, але оборона збірної Польщі надійно діє.

2' Зелінський проривався у штрафний майданчик і впав у боротьбі із захисником, але свисток арбітра промовчав.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Іспанії.

Лунає гімн Польщі.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Іспанії проведе матч проти команди Польщі у другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 19 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Коментарі ()