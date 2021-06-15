Євро-2020. Франція - Німеччина 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 15 червня, 2021 Франція - Німеччина 1:0 Арена Мюнхен, Мюнхен Головний арбітр - Карлос дель Серро(Іспанія)

47' Кіліан Мбаппе класно увірвався у штрафний майданчик, але пробити у боротьбі з Хуммельсом так і не зміг.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! Збірна Франції мінімально переграє Німеччину на Альянц Арені.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Гаверц намагався з-за меж штрафного майданчику пробивати, але Кімпембе заблокував цей удар.

42' На швидкості втік від Хуммельса по центру Мбаппе, але відпустив від себе задалеко м'яч, який став легкою здобиччю для Ноєра.

40' Кімміх у боротьбі з Ернандесом падав після чого зачепив ногою француза по голові. Штрафний для збірної Франції.

38' Гозенс виконував простріл з лівого флангу, Гнабрі продовжив далі на Гюндогана, який з льоту пробивав, але м'яч трохи повз ворота пішов.

36' Мбаппе виконував простріл у штрафному майданчику, але Гінтер у підкаті заблокував цю передачу.

35' Варан перехопив м'яч і пішов у обіграш після чого Гаверц порушив правила.

33' Виконував розрізний пас Гюндоган в штрафну на хід Мюллеру, але прочитав цей епізод Канте і перехопив м'яч.

31' Кроос у центрі поля два рази вдарив по ногах Погба після чого суддя зафіксував фол.

29' Кімміх правим флангом проривався у штрафний майданчик, але у боротьбі з Кімпембе випустив м'яч за межі поля.

27' Знову Тоні Кроос наносив удар, але зараз м'яч полетів вище воріт.

26' Мюллера збили перед штрафним майданчиком. Ще одна нагода для збірної Німеччини.

25' Кроос пробивав, але влучив у стінку.

24' Канте збив Гюндогана перед своїм штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для німецької збірної!

22' Госенс класну подачу виконував у штрафний майданчик збірної Франції, Мюллер зачепив м'яч гольовою, але трохи не влучив у ворота.

20' ГОООООЛ! Збірна Франції виходить вперед! Погба виконав шедевральне закидання у штрафний майданчик на Ернандеса, лівий захисник виконував простріл на Мбаппе, але Хуммельс зачепив м'яч та перевів його у свої ворота.

18' Пішла подача з лівого кута поля, але оборонці збірної Німеччини відбилися.

17' Мбаппе класно змістився у центр і пробивав по воротах, але Ноєр урятував свою команду перевівши м'яч на кутовий.

16' Грізман виконував подачу з корнера, Погба класно пробивав по воротах, але м'яч трохи вище воріт полетів.

15' Павар виконував простріл з правого флангу, але Гінтер перевів м'яч на кутовий.

13' З правого флангу Гнабрі закидав у штрафну на Гаверца, але у силовій боротьбі Кімпембе відібрав м'яч.

11' Грізманн та Мбаппе на фланзі обігрувалися, але Антуан у підсумку помилився з передачею та подарував м'яч супернику.

9' Кімміх класно у підкаті постелився проти Ернандеса, але м'яч пішов у аут від німецького захисника.

7' Кімміх грубо пішов у відбір проти Ернандеса на фланзі. Суддя нагородив німця жовтою карткою.

6' Гаверц невдало обробив м'яч у штрафному майданчику і випустив його за межі поля.

4' Кроос подавав зі штрафного, Хуммельс зумів пробити головою, але м'яч полетів вище воріт.

3' Контролює м'яч збірна Німеччини на перших хвилинах, Франція поки віддає м'яч супернику.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Німеччини!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Франції зіграє з Німеччиною в першому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у вівторок, 15 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.